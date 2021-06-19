افتتاح منظومة "التحول الرقمي" في مجمع نيابات الإسماعيلية الإدارية (صور)

افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، منظومة التحول الرقمي بمجمع نيابات الإسماعيلية؛ اليوم السبت، يرافقهم المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمستشار فاروق الشنواني رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشارة فهيمة الحكيم مدير وحدة الشكاوى، المستشار محمد عبد الكريم غريب مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، والمستشار عبد الناصر خطاب مدير مكتب فني ثاني القاهرة، وعدد من قيادات النيابة الإدارية، بزيارة مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.





وخلال الفاعليات، أعلن المنشاوي الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة مقار وأفرع النيابة الإدارية بمحافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء، والذي شمل مكتب فني إسماعيلية، وفرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، ونيابات إسماعيلية القسم الأول والثاني والثالث، ونيابة القنطرة شرق، ونيابة التل الكبير، ونيابة العريش.





كما أكد على أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.





وكان في استقبال الحضور قيادات النيابة الإدارية بالمحافظة، المستشار محمد الشناوي مدير مكتب فني الإسماعيلية، والمستشار الدكتور محمد مصطفى مدير فرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، والمستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي، والسادة المستشارين مديري وأعضاء النيابات الإدارية بالإسماعيلية وشمال سيناء وإدارة التحول الرقمي، والمهندس حاتم عبد اللطيف ممثلًا عن شركة أي بي إم (IBM). وعدد من قيادات النيابة الادرية.





كما ألقى المستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية كلمته، عرض فيها التصور الشامل لما تم تحقيقه من التحول الرقمي الشامل للنيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية بعد النجاح الذي تحقق بمحافظة بورسعيد ومحافظات المرحلة الأولى، والتي سوف تنتقل بعدها لباقي محافظات الجمهورية وفق الخطة القومية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات لافتًا الي أن النيابة الإدارية حرصت علي مواكبة التطور خلال الفترة الحالية.





وأضاف أن النيابات عملت علي هندسة الإجراءات القانونية المتبعة في التقدم بالدعاوى وإجراءات التقاضي علي شكل نظام الكتروني وتوفير شركة تكنولوجية لتنفيذ البرنامج مع توفير خوادم في القرية الذكية للمساعدة في حفظ البيانات.





وأكد أن المنظومة تعمل علي توفير الوقت بالاستعانة بالتكنولوجيا واختصار الإجراءات وحفظ البيانات من التلف وتخزين وحفظ البيانات من الفقد أو التلف ومنع التلاعب بها.





وأشار إلى أنه تم العمل علي تنمية العنصر البشري وتولت إدارة التحول الرقمي اعداد دورات تدريبية مع وزارة الاتصالات لرفع كفاءة أعضاء النيابة للعاملين مع هذا البرنامج.





كما ألقى المستشار محمد الشناوي مدير مكتب فني الإسماعيلية كلمة رحب فيها بالحضور الكريم وأعرب عن بالغ سعادته باكتمال منظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.





وقال المستشار أسامة خليل رئيس نيابات أول إن النظام يبدأ من وقت دخول المستندات والشكوى والقيد ثم التحقيق والتسهيل علي المواطنين في تقديم اي شكاوي إضافة إلي مراقبة كافة الدعاوى باعتبارها مسجلة بكافة الأوراق على النظام الخاص بالمنظومة.





وفي الختام قام المستشار عصام المنشاوي - رئيس الهيئة بإهداء درع النيابة الإدارية لكل من السيد اللواء محافظ الإسماعيلية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمستشار فاروق الشنواني رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمهندس حاتم عبد اللطيف ممثل شركة أي بي إم (IBM).





كما أهدى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية درع المحافظة لمعالي المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة.





ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية للتحول الرقمي بالنيابة الإدارية لتشمل محافظات السويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.



