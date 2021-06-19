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وفاتان و106 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

السبت 19/يونيو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في فلسطين ، اليوم السبت، وفاتين، و106 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و282 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن وزيرة الصحة مي الكيلة قولها إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98%، ونسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، وجود  9 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم  مريضان  على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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