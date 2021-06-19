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الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت 19/يونيو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 20 يونيو 2021، على مدن ومحافظات مصر.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.
الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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