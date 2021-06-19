الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 20 يونيو 2021، على مدن ومحافظات مصر.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



