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وكيل "قوى النواب": إنشاء برج إيقوني بالعاصمة الإدارية نقطة فارقة في تاريخ العمران

السبت 19/يونيو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرج الأيقوني هو الأعلى في إفريقيا وأعلى نقطة في العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى أنه سيكون له شكل مميز بحيث يشار إلى العاصمة بالبرج الأيقوني على غرار برج إيفل في فرنسا الذي يشير إلى باريس.

ووصف مهني، خلال البيان الصادر له، يوم افتتاح البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة بـ"التاريخي" لمصر الحديثة، نظرًا لاعتباره بالتوثيق لمراحل النمو التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن القيادة السياسة تهتم بشكل دائم بما يتم تنفيذه داخل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعاتها المختلفة، لافتا إلى أن مشروع البرج الأيقوني سيكون بمثابة علامة تضاف لسجل المهندس المصري، ونقطة فارقة فى تاريخ العمران داخل مصر.

وأكد وكيل لجنة القوى للعاملة مجلس النواب، أن مصر تشهد معدلات متزايدة من البناء والعمران فى مختلف المحافظات، موضحا: اكتسبنا خلال الفترة الماضية القدرة على الإسراع فى معدلات التنمية بشكل أعلى مما كان تسير عليه مصر قبل 2014، لافتًا إلى أن البرج يعد الأطول فى أفريقيا، وأنشىء على مساحة إجمالية 65 ألف متر مربع، وعلى مساحة بنائية 268 ألف متر، ويتكون من 80 طابقا، بطول 385 مترا، ويعد هرم مصر فى العصر الحديث.

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