الأنبا باخوم يلتقي بمجموعات كشافة أبو الهول



عقدت مجموعات كشافة أبو الهول مخيمًا لقادة المجموعات ومساعديهم وقادة المراحل بالمجموعات، وذلك بدار سيدة السلام شيراتون - في الفترة من ١٧ إلى ١٩ يونيو ٢٠٢١.



تمحور هذا اللقاء التكويني على دراسة الوضع الراهن ووضع الآليات والإمكانات المستقبلية، والتي من شأنها عودة النشاط في كل المجموعات التسعه بكفاءة عالية فور عودة النشاط في كافة المجموعات.



شارك في المخيم القائدات والقادة من مجموعات أبو الهول في قلب يسوع، القديس كيرلس، القديسة كاترينا، سانت فيلومينا، سان لوانقا، سانت فاتيما، سانت تيريز وأرض الحب وذي كوميونيتي.



وقد التقي نيافة المطران الأنبا باخوم بالقائدات والقادة في مساء الجمعه ١٨ يونيو الجاري،واضطلع على مجريات المخيم وما تم إنجازه وما نتطلع للقيام به في الدورة القادمة ٢٠٢١ - ٢٠٢٤.

