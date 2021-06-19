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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 19-6- 2021
السبت 19/يونيو/2021 - 03:49 م
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سعر الدولار اليوم السبت 19-6-2021 في البنوك
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت 19 يونيو 2021، وسط ترقب لقرار البنك المركزي المصري الخاص بتحديد اسعار الفائدة على الجنيه المصري مع توقعات تشير إلى تثبيتها.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب اليوم السبت 19-6-2021 في السوق المحلي
شهدت أسعار الذهب فى السوق المحلي في بداية تعاملات اليوم السبت 19 يونيه 2021، هبوطًا حادًا، وطرأ الهبوط على أسعار الذهب، حتى سجلت تراجعًا قارب 10 جنيهات على مختلف أسعار الأعيرة .. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم السبت 19-6-2021 أمام الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات اليوم السبت 19-6-2021، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار استقرارًا عند 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، والدينار الكويتى سجل 49.00 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، كما استقر اليورو أمام الجنيه مسجلًا 18.84 للشراء، 19.12 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى ثباتًا عند 21.96 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.. التفاصيل من هنا
الرقابة المالية : شركات التأمين سددت 7.6 مليار جنيه تعويضات خلال 4 شهور
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2021 وبلغت 16.1 مليار جنيه مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 28.1%.. التفاصيل من هنا
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.39 دولار
وأفادت مؤسسة البترول الكويتية، بأن سعر برميل النفط بلغ 72.11 دولار عند تسوية تداولات أمس، مقابل 73.50 دولار في تداولات يوم أمس الأول، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا"، اليوم السبت.. التفاصيل من هنا
تنمية المشروعات: تمويل 644 ألف مشروع متناهى الصغر للسيدات خلال 7 سنوات
أعلن جهاز تنمية المشروعات، أنه مول خلال السنوات السبع الماضية ما يزيد عن 644 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر للسيدات، وهو ما يمثل 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال نفس الفترة، وقد أتاحت هذه المشروعات حوالى 734,6 ألف فرصة عمل بمختلف محافظات الجمهورية.. التفاصيل من هنا
"الصناعات الهندسية": نستهدف الأسواق الدولية عبر البعثات التجارية والمعارض
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تنظيم بعثة تجارية إلى زامبيا خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر 2021 وتضم أبرز القطاعات الهندسية ومنها الأجهزة المنزلية والكهربائية والصناعات الكهربائية والإليكترونية وقطاع الطلبمات والمراجل والمحركات ووسائل النقل والآلات الزراعية والمعدات ومكونات السيارات.. التفاصيل من هنا
"الزراعة": بدء في تكويد المزارع والكيانات التصديرية
تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي يفيد بالبدء في الاعلان عن تولي مسؤلية تكويد المزارع والكيانات التصديريه بالكامل، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري اللازم لذلك.. التفاصيل من هنا
التعاون الدولي في أسبوع.. 75 مليون يورو تمويلات لدعم الكهرباء
شهدت وزارة التعاون الدولي، العديد من اللقاءات والفعاليات خلال الأسبوع الماضي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم تحقيق رؤية مصر التنموية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.. التفاصيل من هنا
وزير الإسكان يضع حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة
وضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. التفاصيل من هنا
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