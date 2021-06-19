الخطيب بعيد عن الصورة.. كواليس فندق إقامة الأهلي قبل صدام الترجي

فضل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تونس، عدم التحدث مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الترجي المرتقبة، في دوري أبطال إفريقيا.





واكتفى بيبو، بمطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد داخل أرضية ملعب اللقاء والشد من أزر الجهاز الفني، دون الدخول في أي تفاصيل تؤثر على اللاعبين قبل المباراة.





وجاء تصرف الخطيب، من أجل فرض مزيد من التركيز على الفريق، وعدم زيادة الضغط عليهم خاصةً أن المباراة تعد ديربي في الشمال الإفريقي.





من ناحية أخرى، حرص محمد الشناوي حارس وقائد الفريق على التحدث مع اللاعبين صباح اليوم بعد تناول وجبة الافطار وطالبهم بضرورة القتال من أجل العودة بنتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة الإياب بالقاهرة.





ويلتقي الأهلي نظيره الترجي الرياضي، مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.