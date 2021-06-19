بعد نجاح "اللي باقي من صحابي".. الكينج يستعد لحفلات الصيف وطرح اغاني جديدة





حققت الاغنية الجديدة التي طرحها مؤخرا الكينج محمد منير بعنوان "​اللي باقي من صحابي​" مايزيد عن 500 الف مشاهدة خلال يومين منذ عرضها على قناته الخاصة، لتحتل المركز الثالث على "يوتيوب" مصر، وهي من كلمات ​أحمد حسن راؤول​، ألحان ​أحمد زعيم​ وتوزيع ​وسام عبدالمنعم ، وهي خامس أغنيات ألبومه "​باب الجمال​" وحققت الاغنية تفاعلا كبيرا من الجمهور لانها تتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة وهو ما تعود عليه الجمهور من الكينج بالإضافة الي عودة منير لطرح اغاني جديدة من البومه بعد توقف خلال شهر رمضان قدم خلاله اغاني مميزة لمسلسل الاختيار 2 واعلان لاحد المستشفيات الكبري، ومن المقرر ان يطرح خلال الفترة القادمة مجموعة جديدة من اغاني الالبوم لجمهوره بالتزامن مع موسم الصيف وعيد الاضحي.

















وعلي الجانب الاخر يقوم حاليا الكينج بالتحضير لمجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة، حيث أكد انه يجهز بشكل مكثف مع فريق عمله لحفلة كبيرة تجمع كل محبيه من كل جمهوره في الفترة المقبلة، مؤكدا انه يتمني زوال جائحة كورونا من اجل عودة الحياة بعدما تغيرت رأسا علي عقب، ولكنه اكد انه سيقابل جمهوره خلال موسم الصيف وسيقدم خلال تلك الحفلات الاغاني التي يحبها جمهوره بالاضافة الي الاغاني التي طرحها من ألبومه الجديد "باب الجمال" والذي حقق نجاحا كبيرا علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لتصبح اغانيه تريند علي مواقع التواصل الاجتماعي.











