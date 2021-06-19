طهران: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بلغت نحو 49 بالمئة

أعلنت طهران، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بلغت نحو 49 بالمئة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أشارت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات الإيرانية، إلى تقدم إبراهيم رئيسي، الذي حصل على قرابة 7 ملايين صوت.

وأضافت، أنه سيتم إعلان فوز رئيسي بأغلبية ساحقة بأكثر من 50%.

وقد دعا المرشح إبراهيم رئيسي، أنصاره للتريث وعدم استباق النتائج الرسمية.