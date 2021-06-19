باكستان تسجل 27 وفاة و991 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في باكستان، اليوم السبت، 991 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 947 ألفاً و218 حالة.

وقد ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 21 ألفًا و940 حالة بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، وفقًا لصحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية.

وأكد السلطات الصحية الباكستانية، تعافي 1282 من المرضى المصابين بالفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 889 ألفاً و789.

وقد أفادت المركز الوطني للقيادة والعمليات، بأن إجمالي حالات الإصابة النشطة في مختلف أنحاء البلاد بلغ 35 ألفًا و491 حالة.