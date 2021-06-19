القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد بولندا في يورو 2020





تقام اليوم السبت مواجهة إسبانيا ضد بولندا والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد لا كارتوخا لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة يورو 2020.





ومن المُنتظر أن تنطلق مواجهة المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 ويعلق عليها المعلق يوسف سيف كما يُمكن مشاهدة تلك المواجهةو عبر القنوات التالية :-





NPO 1

Sport TV1 Potugal

Sky Sport Uno Italia

Armenia TV

3+ Latvija

ANT 1 (Greece)

BBC One

DR 1

MRT 1 Macedonia

NRK 1

ORF 1 Austria HD

TRT 1 HD

TV4 Sweden

RTE Two



