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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد بولندا في يورو 2020

السبت 19/يونيو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة إسبانيا ضد بولندا والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد لا كارتوخا لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة يورو 2020.

ومن المُنتظر أن تنطلق مواجهة المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 ويعلق عليها المعلق يوسف سيف كما يُمكن مشاهدة تلك المواجهةو عبر القنوات التالية :-

NPO 1
Sport TV1 Potugal
Sky Sport Uno Italia
Armenia TV
3+ Latvija
ANT 1 (Greece)
BBC One
DR 1
MRT 1 Macedonia
NRK 1
ORF 1 Austria HD
TRT 1 HD
TV4 Sweden
RTE Two

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الكلمات المفتاحية

بولندا إسبانيا (يورو 2020)

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