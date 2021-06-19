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براءة المحامي "البحقيري" من تهمة حيازة سلاح نارى

السبت 19/يونيو/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريا ببراءة أحمد حمزة البحقيرى من تهمة حيازة سلاح نارى وطلقات تستخدم على هذا السلاح.

كانت جهات التحقيق استندت فى إعداد مذكرة الإحالة إلى تقرير فحص السلاح المضبوط، وتحريات أجهزة الأمن التى أكدت على وجود خلافات بين البحقيرى وأسرة زوجته، وتهديدهم له واعتدائه عليهم بالضرب.



كما استندت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان والمجنى عليهم فى الواقعة، وأقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات، فضلًا عن تقارير الجهات المتخصصة، فى إعداد مذكرة الإحالة.

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