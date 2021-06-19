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كيف أنهت الداخلية أسطورة "أبو عزيز" المحكوم عليه بـ16 مؤبد في قنا

السبت 19/يونيو/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 4 أيام جدلًا كبيرًا بين المصريين، يظهر فيه شاب يقوم بعرض المخدرات بل ويفصح عن رقمه الشخصي للتواصل معه.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يجلس داخل غرفة ويمسك في يده سلاح آلي وبجواره أنواع كثيرة من المخدرات مبررا ذلك بأنه لجأ لتجارة للمخدرات بسبب جائحة كرورنا، معللا أن تعاطي المواد المخدرة يقوي المناعة على حد قوله.

واستكمل الشاب حديثه في الفيديو والذي يوضح أنه من الصعيد بسبب لهجته أنه يتاجر في المخدرات بأنواعها "حشيش، بانجو، أقراص مخدرة مثل التامول والترمادوال"، ولم يكتف الشاب بالحديث عن تجارته فى المخدرات وترويجه لها بل برر ذلك أن تجارته في المخدرات أفضل من السرقة.

وأنهى صاحب الفيديو حديثه بالإفصاح عن رقم هاتفه المحمول بهدف قيام راغبي شراء المخدرات الاتصال به والتنسيق معه لمعرفة كيفية الحصول على المواد المخدرة ومكان ووسيلة التوصيل وسعر المواد.

تصفيه المتهم عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

وكشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان صدر عن هوية المتهم حيث استهدفت مأمورية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ومشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط عنصر إجرامي مطلوب التنفيذ عليه" فـي 25 جناية ما بين "سرقة بالإكراه، سلاح سرقة "- بإجمالي سنوات سجن " 16 مؤبد - 69 سنة "بمنطقه زراعيه متاخمه لمسكنه بنجع الخطاطبة بقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا ولدى استشعاره بالقوات بادر وشقيقه (جمال سن17- عاطل) بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل وتمكنت القوات من إسكات مصدر النيران وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر وعثر بجوار جثته على "بندقية آلية وبخزينتها 5طلقات- 2 هاتف محمول "كما عُثر على كمية من المخدرات- مبلغ مالي "وعثر على رشاش متعدد – بندقية آلية وبخزينتها 25 طلقة" وتمكن شقيقه من الهرب متخليًا عن "بندقية آلية و21 طلقة من ذات العيار "ضُبطت".

كما نتج عن التعامل إصابة ضابط بالمأمورية فـي وقت لاحق توجه المتهم لمستشفى قنا العام مُصابًا بعيارين ناريين بالقدم اليمنى.

وتم التحفظ عليه وتعيين الحراسة اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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