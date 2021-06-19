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لجنة الإدارة المحلية بالنواب تتفقد مجزر ومصرف شطا في دمياط

السبت 19/يونيو/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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قام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بتفقد مشروع مجزر ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بشطا في محافظة دمياط على مساحة ١٢ فدان بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه والذي تموله وزارة التنمية المحلية.



رافق وفد البرلمان خلال الزيارة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وعدد من قيادات المحافظة، فضلا عن اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية.

استعرض المشرف على المشروع التفاصيل الكاملة ومميزاته، لاسيما فيما يتعلق بقربه من ميناء بورسعيد، فضلا عن وجود مصنع تدوير مخلفات حيوانية على مستوى عال.



ويضم المشروع كذلك محطة معالجة ثلاثية على مساحة ٢٠٠ متر بتكلفة ٧ ملايين جنيه.



وتدخل النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مطالبا بضرورة أن يتم توسعة محطة المعالجة إلى ٥٠٠ متر بدلا من ٢٠٠، قائلا: احنا بنعمل مشروع علشان يكمل معانا فترات كبيرة مش بعد سنة أو ٢ وبعدين نحتاج توسعة وفي هذه الحالة ستكون التكلفة أعلى.


وتوافق أعضاء مجلس النواب على مقترح النائب، ليتدخل المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بمطالبة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، بمراجعة مساحة محطة الصرف الثلاثية الخاصة بمشروع المجزر وزيادتها إلى ٥٠٠ متر بدلا من ٢٠٠، لاسيما وأن فارق التكلفة ليس كبيرا من ٧ مليون جنيه إلى ١٥ مليون جنيه.

وأكد السجيني، أن اللجنة ستقوم بعمل اجتماع بحضور كافة الجهات المعنية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع والوقوف على المستجدات أولا بأول.


كما شهدت الجولة تفقد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برفقة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حديقة بنت الشاطئ.

وخلال الزيارة شاهدت اللجنة أزمة أراضي الري والبالغ مساحتها ١٧ فدان في موقع متميز بدون استغلالها الاستغلال الأمثل، لاسيما وأنها تحولت لمخزن السيارات المتهالكة.


وأكد مسئولو المحافظة أن هذه الأرض سبق وأن حصلت عليها محافظة دمياط لإقامة مشروع سكني، إلا أنه وبسبب عدم الانتهاء من الإجراءات تم سحب قطعة الأرض وعادت مرة أخرى لوزارة الموارد المائية والري.


وتفقد أعضاء اللجنة أيضا مشروع مجمع المواقف الداخلية بعزب النهضة، بالإضافة إلى تفقد سوق دمياط بمنطقة شطا.

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وزارة التنمية المحلية محافظة دمياط مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية أعضاء اللجنة

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