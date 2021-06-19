استشاري مناعة يكشف معلومة صادمة عن الفطر الأخضر (فيديو)

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الفطر الأخضر ليس جديد، وهو كائن حي ذكي جدًا رغم أنه ليس له عقل، ومن شروط الحياة على كوكب الأرض احترام الكائنات الأخرى، مشيرًا إلى أن الفطر الأخضر غير معدي ولا ينتشر في الطرقات أو يقتحم المنازل.



وأضاف "بدران"، خلال حواره عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الفطر الأخضر يُصيب الأشخاص الذين يعانوا من مرض نقص المناعة الشديد، موضحًا أن الفطر الأخضر يعيش في التربة وفي الهواء وفي الأماكن الملوثة وغير جيدة التهوية، مشيرة إلى أن الفطريات بمثابة الجهاز الهضمي للكوكب الذي يحلل الأجسام الميتة لعدم تراكمها، وتساهم في نظافة الكوكب.



وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن ألوان الفطر تساهم في التعرف على نوعه من خلال بعض التحاليل، لافتًا إلى أن الفطر الأخضر يفرز صبغات خضراء بنفسجية تساهم في جعل الفطر قادر على التعامل مع البيئة القاسية وتجعله ينمو في ظروف غير مواتية ويعطيه حماية من الأشعة فوق البنفسجية، مشيرًا إلى أن الهند أصبحت مسرح للفطريات الملونة؛ نظرًا لغياب الثقافة الصحية، موضحًا أن الفطريات تُصيب أصحاب الأمراض المزمنة المهملة مثل الضغط العالي والسكر ونقص المناعة، مع الفهم الخاطئ للأدوية وتناول الأدوية وخاصة المضاد الحيوي والكورتيزون بكثرة بدون وصف الطبيب ساهم في انتشار الإصابة بالفطر الأخضر.



وأوضح، أن الفطر الأخضر يوجد منه 180 نوع، بينهما 40 نوع يسبب أمراض للإنسان وبينهم 7 يسببوا أمراض خطيرة مثل الحساسيات، منوهًا بأن هناك 4.8 مليون إنسان مصاب بالفطر الأخضر حول العالم بينهما 400 ألف سبب لهم التهاب رئوي مزمن، مردفًا أن الفطر الأخضر يستهدف ناقصي المناعة ومرضى الرئة والمدخنين ومن تناولون أدوية مثبطة للمناعة، مشددًا على أن الوقاية من الفطر الأخضر تكون أولًا بالاعتراف بوجوده ثم الابتعاد عن اماكن القمامة والسماد والأتربة والطينة المبللة والمباني الخاصة بتخزين الحبوب، مع علاج الأمراض المزمنة.

