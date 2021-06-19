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رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق

السبت 19/يونيو/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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أكد الأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، أنه تم الإنهاء أعمال الصرف ورفع كفاءة الطرق بأسرع وقت تسهيلا على المواطنين وقائدي المركبات، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم برفع كفاءة الطرق، ولأول مرة بمركز ابشواي أكثر من شركة رصف تعمل بنفس الوقت.
قال الأستاذ مراد مسعود، رئيس المركز، أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف شارع المحكمة ومتفرعاته وخلف ملعب ابشواي تزامنا مع أعمال رصف شارع المركز بالمدينة وانتهاء أعمال رصف شارع الجلاء بأبو جنشو.

كما تم اليوم السبت، فرد الطبقة السطحية والأخيرة لأعمال رصف الطريق السياحي ابشواي الفيوم بمنطقة عزبة الشهيد أحمد رمضان التابعة للوحدة المحلية بسنرو القبلية، وأكد رئيس المدينة على تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق.

ـ واستكمالا لأعمال خطة رئيس المركز بشأن تجميل وتشجير المدينة والقري
تابع الأستاذ مراد مسعود، رئيس المركز زراعة أشجار بجانب الحوائط الساندة بمدخل الوحدة المحلية بأبو شنب بطول ٢٠٠ متر، تحت إشراف الأستاذ وصفي الشيمي، نائب رئيس المركز لشئون القري والاستاذة شاهيناز رجب، رئيسة الوحدة، كذلك استكمال زراعة وتشجير محيط ميدان الأطباء بالطريق السياحي ابشواي أبوكساه وتجميل الجزيرة الوسطي حتي ميدان الساعة بإجمالي عدد ٦٠٠ شجرة تجميل وزينة تحت إشراف الأستاذ إبراهيم أبو طالب رئيس الوحدة.

حيث قامت الوحدة المحلية بسنرو القبلية بالتصدي والازالة الفورية لحالة تعد بالبناء المخالف علي مساحة ١٧٥ متر عبارة عن أسوار بإرتفاع ٣ أمتار، وذلك بحضور كل من الأستاذ محمود الجمال، رئيس الوحدة والأستاذ أحمد فاروق، رئيس قسم حماية الأراضي والأستاذ عمرو راغب، مسئول التعديات.

وعلي الجانب الشخصي والإنساني
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي برئاسة الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز، بحفل تكريم الأستاذ محمد عبد العليم، مسئول المواد البترولية بإدارة الجراج بالوحدة لبلوغه سن المعاش مع تمنياتنا له بالتوفيق.
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق
رئيس مركز ومدينة ابشواى: تعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب إستعدادا لرصف الطريق

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