الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل موقعة الترجي

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في تونس على تحفيز لاعبي فريقه قبل مغادرة فندق الإقامة والاتجاه لملعب حمادي العقربي برادس استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي الساعة السادسة من مساء اليوم السبت في المباراة التي ستقام على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقام بيبو بتحفيز لاعبي الفريق الأحمر حيث انتظرهم في الفندق خلال خروجهم وصافح اللاعبين والجهاز الفني والشد من أزرهم قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.