بالتفاصيل.. وزير التموين يكشف عن إنشاء منطقة مركزية للخضر والفاكهة

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، عن إنشاء أول منطقة مركزية متخصصة لإدارة وتداول الخضر والفاكهة واللحوم والسلع كافة بالتعاون مع شركة "رانجيس الفرنسية" بالاسكندرية، و تقام المنطقة على مساحة 119 فدانا بمنطقة برج العرب بالإسكندرية باستثمارات تبلغ 100 مليون يورو.





وقال المصيلحي، خلال تصريحات صحفية، إن الوزارة تسعى إلى إحداث تغيير جذري في منظومة التجارة الداخلية، والذي يعد الأكثر تأثيرا حيث بلغت مساهمة قطاع التجارة الداخلية والجملة والنقل والتعبئة في الناتج القومي نحو20% وذلك وفقا لبيانات وزارة التخطيط.





وحول عمليات توريد القمح، أضاف المصيلحي أنه تم توريد 3.427 مليون طن قمح محلي من المزارعين حتى الآن، وسداد نحو 16 مليار جنيه للمزراعين .





وأوضح أن عمليات توريد القمح تتم وسط إجراءات احترازية كبيرة داخل الصوامع وأماكن الاستلام الأخرى التي يصل عددها إلى 450 موقع لاستلام القمح المحلي.





وفيما يتعلق بالبورصة السلعية قال المصيلحي: نسير بشكل جيد ،وتم عرض مشروع القانون الخاص بها على اللجنة التشريعية لوزارة العدل تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، فلابد من إطار تشريعي ينظم البنية المعلوماتية، والشروط والمواصفات الفنية قبل بدء تسجيل التجار على منصة التداول.





ولفت إلى أنه سيتم تداول السلع القابلة للتخزين كالسكر والأرز والفول والقمح،وسيتم إرجاء تداول الخضراوات والفاكهة لحين تحديد الموصفات الفنية للتخزين، منوها بأنه سيتم قريبا افتتاح مقر البورصة بمنطقة التجمع الخامس.



