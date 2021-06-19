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بعثة الأهلي تغادر إلى ملعب حمادي العقربي برادس استعدادًا لمواجهة الترجي

السبت 19/يونيو/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة في تونس متجهة إلى ملعب حمادي العقربي برادس استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي الساعة السادسة من مساء اليوم السبت في المباراة التي ستقام على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وتحركت بعثة الأهلي من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة قبل نحو ساعتين من انطلاق المباراة التي ستقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.

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