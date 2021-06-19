مدرب كرواتيا يحفز لاعبيه قبل مواجهة إسكتلندا

طالب المدير الفني للمنتخب الكرواتي لكرة القدم زلاتكو داليتش، بتطور واضح في أداء الفريق خلال آخر مبارياته في دور المجموعات أمام المنتخب الإسكتلندي الثلاثاء المقبل، وذلك بعد الظهور بشكل مخيب للآمال في ثاني مباريات الفريق ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".





وقال داليتش في مؤتمر صحافي اليوم السبت: "هذه ليست كرواتيا التي تخيلتها، كرواتيا التي أردت رؤيتها، ولكن مازالت أمامنا فرصة، فرصة أخيرة".





وتعادل المنتخب الكرواتي مع التشيك 1-1 أمس الجمعة، وذلك بعد الخسارة بهدف نظيف أمام المنتخب الإنجليزي في الجولة الأولى، ويجب على الفريق أن يفوز على المنتخب الإسكتلندي ليكون لديه أمل في التأهل لدور الستة عشر.





وعن المباراة أمام المنتخب التشيكي، قال داليتش إن فريقه قدم شوط أول "سيء للغاية" وأن الأداء مع بداية الشوط الثاني يمكن بمثابة مؤشر بالنسبة للمباراة الحاسمة.





وأضاف المدرب أن مارسيلو بروزوفيتش، لاعب إنتر ميلان، الذي شارك في وقت متأخر من المباراة أمام التشيك، من الممكن أن يعود للتشكيل الأساسي أمام المنتخب الإسكتلندي.





ومازالت الفرصة قائمة للمنتخب الإسكتلندي للتأهل لدور الـ16 بفضل التعادل السلبي مع المنتخب الإنجليزي أمس الجمعة.