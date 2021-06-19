Advertisements

مدرب كرواتيا يحفز لاعبيه قبل مواجهة إسكتلندا

السبت 19/يونيو/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
طالب المدير الفني للمنتخب الكرواتي لكرة القدم زلاتكو داليتش، بتطور واضح في أداء الفريق خلال آخر مبارياته في دور المجموعات أمام المنتخب الإسكتلندي الثلاثاء المقبل، وذلك بعد الظهور بشكل مخيب للآمال في ثاني مباريات الفريق ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال داليتش في مؤتمر صحافي اليوم السبت: "هذه ليست كرواتيا التي تخيلتها، كرواتيا التي أردت رؤيتها، ولكن مازالت أمامنا فرصة، فرصة أخيرة".

وتعادل المنتخب الكرواتي مع التشيك 1-1 أمس الجمعة، وذلك بعد الخسارة بهدف نظيف أمام المنتخب الإنجليزي في الجولة الأولى، ويجب على الفريق أن يفوز على المنتخب الإسكتلندي ليكون لديه أمل في التأهل لدور الستة عشر.

وعن المباراة أمام المنتخب التشيكي، قال داليتش إن فريقه قدم شوط أول "سيء للغاية" وأن الأداء مع بداية الشوط الثاني يمكن بمثابة مؤشر بالنسبة للمباراة الحاسمة.

وأضاف المدرب أن مارسيلو بروزوفيتش، لاعب إنتر ميلان، الذي شارك في وقت متأخر من المباراة أمام التشيك، من الممكن أن يعود للتشكيل الأساسي أمام المنتخب الإسكتلندي.

ومازالت الفرصة قائمة للمنتخب الإسكتلندي للتأهل لدور الـ16 بفضل التعادل السلبي مع المنتخب الإنجليزي أمس الجمعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدرب كرواتيا يحفز لاعبيه قبل مواجهة إسكتلندا السيل (يورو 2020)

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد المانيا في يورو 2020

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ يوم

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ يوم

عاجل.. تأييد حبس أحمد فلوكس لاتهامه بسب رجل أعمال

منذ أقل من ساعتين

"الأمن العام" يكشف تفاصيل مصرع بطل فيديو "المخدرات".. وإصابة ضابط

منذ ساعتين

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ أقل من ساعتين

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يومين

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

كيف أنهت الداخلية أسطورة "أبو عزيز" المحكوم عليه بـ16 مؤبد في قنا

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

6 لاعبين قادوا كرواتيا لنهائي مونديال روسيا.. تعرف عليهم

زلاتكو داليتش.. رجل المباديء الذي صعد من الظل إلى قمة المجد

زلاتكو داليتش – الرجل الذي صنع مجد كرواتيا

تكتيك داليتش.. قوة بدنية مرعبة وخبرة خط الوسط سر الإنجاز الكرواتي في روسيا

انتصارات داليتش ورجاله توحد الشعب الكرواتي

الإعلان عن قائمة كرواتيا لمواجهتي سويسرا والبرتغال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

02:59 م

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

03:00 م

عاجل.. تأييد حبس أحمد فلوكس لاتهامه بسب رجل أعمال

02:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة