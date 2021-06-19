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موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

السبت 19/يونيو/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (7) سفن وتم تداول (45000) طن بضائع و(500) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(213) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (43000) طن بضائع و(287) شاحنة بضائع .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين محبة والحرية 2 بينما تغادر السفينة Pan Bonita وعلى متنها 38 الف طن فوسفات متجهة الى اندونيسيا والعبارة الرياض فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس كما استقبل ميناء نويبع السفينتين عمان وبريدج وغادرت السفينة عمان واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Dodo وعلى متنها 406 سيارة قادمة من جدة.

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