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وزير الشباب الفلسطيني: مصر تشهد تطورا بالبنية التحتية الرياضية في عهد السيسي (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 04:36 م
رقية جمال
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قال الفريق جبريل الرجوب، وزير الشباب والرياضة الفلسطيني، إنه أطلع على منشآت الألعاب الفردية والجماعية في مصر في معظم المحافظات من خلال زيارات ميدانية او متابعة النشرات.

وهنأ "الرجوب"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، الشعب المصري والأسرة الرياضية المصرية بالاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بالرياضة وهو ما يميز الحالة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة الفلسطيني، أن مصر تشهد تطورا في البنية التحتية الرياضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه لم يتم عقد اجتماع في مصر دون الاجتماع مع الرئيس السيسي، الذي كان دائمًا يستمع لجميع الوزراء، وهذه العقيدة التي لديه يتم ترجمتها في هذه المنشأت.

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