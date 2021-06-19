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التشكيل الرسمي للترجي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

السبت 19/يونيو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي الساعة السادسة من مساء اليوم السبت في المباراة التي ستقام على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وضم تشكيل الترجي التونسي كلا من :- 

حراسة المرمى : معز بن شريفية

خط الدفاع : حمدي النقاز - يعقوبي - بدراني - شيتي

خط الوسط : كوليبالي - محمد بن رمضاني - عبد الرؤوف بن غيث

خط الهجوم : حمدو الهوني - توكو - خالد عبد الباسط.

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