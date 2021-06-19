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عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

السبت 19/يونيو/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي بعد قليل.


ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي الساعة السادسة من مساء اليوم السبت في المباراة التي ستقام على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.


وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- 


في حراسة المرمى: محمد الشناوي


في خط الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول


في خط الوسط: أليو ديانج  - حمدي فتحي -  عمرو السولية 


في خط الهجوم: صلاح محسن -  طاهر محمد طاهر - محمد شريف.


ويجلس على دكة البدلاء كل من:

علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان.


فيما تم استبعاد كلا من :- 

مصطفى شوبير وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وجونيور أجاي

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