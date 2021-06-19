وكيل وزارة الصحة بأسوان : توفير الخدمات الطبية المختلفة بحملة " أكشف وأطمن"



تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطن الأسواني بكافة أنحاء المحافظة وخاصة في القرى الأكثر إحتياجًا والمناطق النائية من خلال تنظيم القوافل الطبية المجانية وهو الذي يأتي تنفيذه متواكبًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة "،





أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تم إطلاق حملة الفحص الطبي الشامل المجاني " أكشف وأطمن " بداية من الأول لشهر يونيو الجارى وتستمر على مدار 30 يومًا وحتى نهاية نفس الشهر والتي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ومحافظ أسوان





مشيرا ان الهدف الكشف المجاني على المواطنين في المناطق النائية والبعيدة تسيرًا عليهم من مشقة التنقل بين الوحدات الصحية والمستشفيات،





موضحًا بأنه تم مواصلة تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية بكافة القرى والنجوع على مدار الأيام الماضية والتي نجحت في إجراء الكشف الطبي لـ 6 ألاف مواطن ومواطنة داخل قرى الدقاديق وحاجر البلاليص بمركز إدفو، وسبيل أبو المجد بمركز كوم أمبو، وعنيبة وبلانة بنصر النوبة،





وأشار إيهاب حنفى أن القوافل الطبية ضمت العديد من التخصصات، بجانب إجراء التحاليل الطبية، وتوفير الأدوية المجانية، لافتًا إلي عقد ندوات التوعية للأهالي حيث أقيمت فعاليات هذه القوافل بمتابعة من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.