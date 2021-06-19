Advertisements

مدرب الرجاء: مواجهة بيراميدز ستكون صعبة

السبت 19/يونيو/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements

قال لسعد الشابي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي إن مباراته أمام المباراة أمام بيراميدز ستكون صعبة للغاية ولها قيمة كبيرة كونها نصف نهائي وأمام فريق قوي تأهل مرتين متتاليتين لهذا الدور نصف النهائي، متمنيا العودة بنتيجة تمكنه من العبور للنهائي.

 

شدد المدرب على أن مواجهات نصف النهائي مختلفة تماما عن مباريات دور المجموعات، لأن في المجموعات هناك ٣ نقاط في كل مواجهة يسعى الفريق للفوز بها من أجل التأهل، ولكن الأدوار النهائية لها حسابات مختلفة والمباراة ليست ٩٠ دقيقة وإنما ١٨٠ دقيقة على شوطين ولابد من كامل التركيز في المواجهتين.

 

وحول إمكانية تأثر لاعبيه بالأخبار المتداولة حول عروض مقدمة إليهم من أندية عربية في تلك المرحلة الهامة من عمر مشوار الفريق في البطولة، أوضح المدرب أن لاعبي الرجاء هم أبناء النادي ولا توجد أي مشاكل على الإطلاق وتركيزهم الآن في الفوز بلقب الكونفدرالية.

 

المدرب أوضح أن نتيجة مباراتي دور المجموعات والفوز على بيراميدز ذهابا وإيابا لن تؤثر مطلقا على مباراتي نصف النهائي، خاصة وأنه لم يكن حينها المدير الفني الرجاء، موضحا أن الفريق جاهز تماما لتلك المواجهة وهدفه هو العودة للمغرب بنتيجة جيدة، مشددا على أن بيراميدز فريق ممتاز وقوي ولديه مهارات رائعة وخاصة في القوة الهجومية والتحول من الدفاع للهجوم، ولكن بالطبع لديه بعض نقاط الضعف سيعمل على استغلالها في مواجهة الغد من أجل تحقيق نتيجة تقربه من الدور النهائي.

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يومين

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 7 ساعات

التشكيل الرسمي للترجي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ ساعتين

عاجل.. تأييد حبس أحمد فلوكس لاتهامه بسب رجل أعمال

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد المانيا في يورو 2020

منذ ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 16 ساعة

بسبب محمد رمضان.. مذكرة بمجلس الشيوخ لاستدعاء وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين

منذ أقل من نصف ساعة

كيف أنهت الداخلية أسطورة "أبو عزيز" المحكوم عليه بـ16 مؤبد في قنا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:35 م

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

01:44 م

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

02:59 م

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة