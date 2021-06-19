مدرب الرجاء: مواجهة بيراميدز ستكون صعبة

قال لسعد الشابي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي إن مباراته أمام المباراة أمام بيراميدز ستكون صعبة للغاية ولها قيمة كبيرة كونها نصف نهائي وأمام فريق قوي تأهل مرتين متتاليتين لهذا الدور نصف النهائي، متمنيا العودة بنتيجة تمكنه من العبور للنهائي.

شدد المدرب على أن مواجهات نصف النهائي مختلفة تماما عن مباريات دور المجموعات، لأن في المجموعات هناك ٣ نقاط في كل مواجهة يسعى الفريق للفوز بها من أجل التأهل، ولكن الأدوار النهائية لها حسابات مختلفة والمباراة ليست ٩٠ دقيقة وإنما ١٨٠ دقيقة على شوطين ولابد من كامل التركيز في المواجهتين.

وحول إمكانية تأثر لاعبيه بالأخبار المتداولة حول عروض مقدمة إليهم من أندية عربية في تلك المرحلة الهامة من عمر مشوار الفريق في البطولة، أوضح المدرب أن لاعبي الرجاء هم أبناء النادي ولا توجد أي مشاكل على الإطلاق وتركيزهم الآن في الفوز بلقب الكونفدرالية.

المدرب أوضح أن نتيجة مباراتي دور المجموعات والفوز على بيراميدز ذهابا وإيابا لن تؤثر مطلقا على مباراتي نصف النهائي، خاصة وأنه لم يكن حينها المدير الفني الرجاء، موضحا أن الفريق جاهز تماما لتلك المواجهة وهدفه هو العودة للمغرب بنتيجة جيدة، مشددا على أن بيراميدز فريق ممتاز وقوي ولديه مهارات رائعة وخاصة في القوة الهجومية والتحول من الدفاع للهجوم، ولكن بالطبع لديه بعض نقاط الضعف سيعمل على استغلالها في مواجهة الغد من أجل تحقيق نتيجة تقربه من الدور النهائي.