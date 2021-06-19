دهس طفل ووفاته أمام قرية الكاب ببورسعيد







استقبلت مستشفى السلام، اليوم السبت، طفل مصاب يبلغ من العمر 12 عام، باعاء حادث دهس سيارة أمام قريه الكاب، وبالكشف تبين انه حالته سيئة ونزف بالمخ وغيبوبه تامه.





تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية بلاغ يفيد بمصرع طفل، يبلغ من العمر 12 عام، باعاء حادث دهس سيارة أمام قريه الكاب.





توصلت 'الفجر' لأسم الطفل

المصاب محمد عزت مصطفى هلال وتوفى المصاب، أثناء اسعافة وتلقيه العلاج بمستشفى السلام، حيث كان فى غيبوبة تامه إلى أن وافته المنيه.





وتم التحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى،

تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث وما إن كان هناك شبهه جنائية لحين استخراج تصريح الدفن.