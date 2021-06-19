Advertisements

لاعبو منتخب الدنمارك يعبرون عن سعادتهم بزيارة إريكسن

السبت 19/يونيو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعرب لاعبو منتخب الدنمارك، عن سعادتهم بالزيارة المفاجئة التي قام بها زميلهم كريستيان إريكسن لهم، في أعقاب تعرضه لأزمة قلبية في المباراة الأولى لهم ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وخرج إريكسن من المستشفى، أمس الجمعة، وقبل السفر إلى منزله في أودنيسي، توجه لزيارتهم في معسكرهم هلسينجور، رفقة نجليه.

وقال أندرياس سكوف أولسن، لاعب خط الوسط "كان من الرائع رؤيته. رؤيته بأعيننا وليس عبر شاشة".

وتابع "كان من الرائع التحدث معه ومعانقته. أن تشاهده هو وعائلته بحالة جيدة في مثل هذه الظروف".

وأوضح كريستيان نورجارد "لقد أوقفنا المران من أجل الزيارة المفاجئة".

وأضاف "كان هذا ما نحتاجه فقط. كان شعورا ممزوجا بالحب والفرحة. كان من الرائع رؤيته مع عائلته. سيعطينا هذا دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة المنتخب الروسي".

ويجب على المنتخب الدنماركي، أن يفوز على المنتخب الروسي غدًا الإثنين، و يأمل أن يخسر المنتخب الفنلندي أمام بلجيكا في المباراة الأخرى، إذا أراد التأهل مباشرة لدور الستة عشر.

وخسر المنتخب الدنماركي، مباراته الأولى أمام المنتخب الفنلندي بهدف نظيف، وهي المباراة التي شهدت تعرض إريكسن لأزمة قلبية، كما خسر أيضا أمام المنتخب البلجيكي 1-2.

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

اجتماع عاجل لاتخاذ قرار بشأن مباراة الأهلي والترجي

منذ 7 دقائق

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 3 ساعات

التشكيل الرسمي للترجي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب محمد رمضان.. مذكرة بمجلس الشيوخ لاستدعاء وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين

منذ ساعة و نصف

عاجل- لاعبو الأهلي يغادرون الملعب بسبب تعرضهم للاختناق

منذ 33 دقيقة

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ربع ساعة

عاجل.. تأييد حبس أحمد فلوكس لاتهامه بسب رجل أعمال

منذ حوالي 3 ساعات

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي يغادر ملعب المباراة

منذ ثلث ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد المانيا في يورو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ 40 دقيقة

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 م

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

05:51 م

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

عاجل- لاعبو الأهلي يغادرون الملعب بسبب تعرضهم للاختناق

05:34 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

01:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة