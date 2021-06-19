لاعبو منتخب الدنمارك يعبرون عن سعادتهم بزيارة إريكسن

أعرب لاعبو منتخب الدنمارك، عن سعادتهم بالزيارة المفاجئة التي قام بها زميلهم كريستيان إريكسن لهم، في أعقاب تعرضه لأزمة قلبية في المباراة الأولى لهم ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".





وخرج إريكسن من المستشفى، أمس الجمعة، وقبل السفر إلى منزله في أودنيسي، توجه لزيارتهم في معسكرهم هلسينجور، رفقة نجليه.





وقال أندرياس سكوف أولسن، لاعب خط الوسط "كان من الرائع رؤيته. رؤيته بأعيننا وليس عبر شاشة".





وتابع "كان من الرائع التحدث معه ومعانقته. أن تشاهده هو وعائلته بحالة جيدة في مثل هذه الظروف".





وأوضح كريستيان نورجارد "لقد أوقفنا المران من أجل الزيارة المفاجئة".





وأضاف "كان هذا ما نحتاجه فقط. كان شعورا ممزوجا بالحب والفرحة. كان من الرائع رؤيته مع عائلته. سيعطينا هذا دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة المنتخب الروسي".





ويجب على المنتخب الدنماركي، أن يفوز على المنتخب الروسي غدًا الإثنين، و يأمل أن يخسر المنتخب الفنلندي أمام بلجيكا في المباراة الأخرى، إذا أراد التأهل مباشرة لدور الستة عشر.





وخسر المنتخب الدنماركي، مباراته الأولى أمام المنتخب الفنلندي بهدف نظيف، وهي المباراة التي شهدت تعرض إريكسن لأزمة قلبية، كما خسر أيضا أمام المنتخب البلجيكي 1-2.