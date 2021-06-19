Advertisements

فرنسا تسقط في فخ التعادل أمام المجر في يورو 2020

السبت 19/يونيو/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، نتيجة منتخب فرنسا أمام منتخب المجر بهدف لكل منتخب وذلك في المباراة التي أقيمت مساء السبت لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأخيرة في يورو 2020.

 

تقدم اللاعب أتيلا فيولا بالهدف الأول للمجر في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة أرضية رائعة على يمين الحارس هوجو لوريس. 

 

وفي الدقيقة 65 استطاع لاعب برشلونة انطوان جريزمان تسجيل هدف التعادل للمنتخب الفرنسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد إستلامه تمريرة من كيليان مبابي. 

 

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الفرنسي للنقطة الرابع في صدارة المجموعة، ويرتفع رصيد المجر للنقطة الأولى في المركز الثالث.

أخبار تهمك

عاجل- لاعبو الأهلي يغادرون الملعب بسبب تعرضهم للاختناق

منذ نصف ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يومين

عاجل.. تأييد حبس أحمد فلوكس لاتهامه بسب رجل أعمال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ 14 دقيقة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 18 ساعة

التشكيل الرسمي للترجي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ 38 دقيقة

بسبب محمد رمضان.. مذكرة بمجلس الشيوخ لاستدعاء وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد المانيا في يورو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 3 ساعات

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي يغادر ملعب المباراة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 م

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

05:51 م

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

عاجل- لاعبو الأهلي يغادرون الملعب بسبب تعرضهم للاختناق

05:34 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

01:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة