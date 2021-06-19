فرنسا تسقط في فخ التعادل أمام المجر في يورو 2020

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، نتيجة منتخب فرنسا أمام منتخب المجر بهدف لكل منتخب وذلك في المباراة التي أقيمت مساء السبت لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأخيرة في يورو 2020.

تقدم اللاعب أتيلا فيولا بالهدف الأول للمجر في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة أرضية رائعة على يمين الحارس هوجو لوريس.

وفي الدقيقة 65 استطاع لاعب برشلونة انطوان جريزمان تسجيل هدف التعادل للمنتخب الفرنسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد إستلامه تمريرة من كيليان مبابي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الفرنسي للنقطة الرابع في صدارة المجموعة، ويرتفع رصيد المجر للنقطة الأولى في المركز الثالث.