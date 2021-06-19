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تعرف على موعد مباراة أوروجواي المقبلة في بطولة كوبا أمريكا

السبت 19/يونيو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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خسر منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم، أمام نظيره الأرجنتين، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2021.

ويستعد منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره تشيلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتقام المباراة التي تجمع بين منتخبي أوروجواي والأرجنتين، يوم الإثنين المقبل الموافق الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت القاهرة، والثانية عشر صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب تشيلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4نقاط، بينما لم يجمع منتخب أوروجواي أي نقاط حتى الآن، حيث يقبع في المركز قبل الأخير بالمجموعة.

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