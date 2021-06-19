تعرف على مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020









وصلت بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" إلى الجولة الثانية من دور المجموعات، وبدأت الرؤية تتضح فيما يخص بعد المجموعات، حيث تأهل المنتخب الإيطالي والبلجيكي وكذلك المنتخب الهولندي.





في الوقت الذي تنتظر فيه باقي المجموعات عملية الحسم حيث سيتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث لينتج عن ذلك ستة عشر منتخبًا.





ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الستة عشر من البطولة، إعتبارًا من يوم السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري، وتستمر منافسات هذا الدور حتى التاسع والعشرين من الشهر ذاته.



