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استطلاع للرأي يوضح التراجع الكبير لشعبية أردوغان ونظامه

السبت 19/يونيو/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
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 كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة “أوراسيا” للأبحاث والمقربة من الحزب الحاكم، عن انخفاض نسبة تأييد الرئيس رجب طيب أردوغان.

 

رئيس مؤسسة الأبحاث “أوراسيا” كمال أوزكيراز، المقرب من حزب العدالة والتنمية أكد أن “أردوغان خسر للمرة الأولى في استطلاع أوراسيا”.

 

وعن السؤال المطروح حول أهم مشاكل تركيا، أعطى 47.5٪ من الناخبين إجابة “الاقتصاد”، وجاء معدل البطالة بعد الاقتصاد بنسبة 16.5 في المائة، ووباء كورونا بنسبة 13.2 في المائة.


 
 

عند سؤالهم عن ما يعرفونه عن مشروع قناة إسطنبول، أجاب نصف المشاركين تقريبًا “لا أعرف”، بينما كانت نسبة الذين لم يدعموا قناة إسطنبول 41 في المائة، فإن نسبة مؤيديها كانت 38.1 في المائة.

 

وأيد 49.2٪ من الناخبين إجراء انتخابات مبكرة.

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