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تقرير يكشف استهداف أردوغان لمعارضية في طاجيكستان

السبت 19/يونيو/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
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كشفت وثيقة قضائية أن دبلوماسيين في حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تجسسسوا على معارضيه ومنتقديه في طاجيكستان لتزوير وتلفيق تحقيقًا جنائيًا ضدهم.

 

ووفقًا لموقع «نورديك مونيتور» السويدي، استخدمت الحكومة التركية دبلوماسيها للتجسس على خصوم الرئيس التركى في طاجيكستان وجمع معلومات استخبارية عنهم للمساعدة في إقامة دعوى جنائية ضدهم.

 

وأكدت وثائق قضائية أن 3 مواطنين أتراك حددهم دبلوماسيون الحكومة التركية وأبلغوا وزارة الخارجية في أنقرة، حيث تم استخدام المعلومات لاحقًا في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعي العام التركى.


 
 

وفقًا لقرار أصدره المدعي العام بيرول توفان في 13 ديسمبر 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا (ملف رقم 2018/43629) بشأن مواطنين أتراك تم إدراجهم في ملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك دون أي دليل ملموس على ارتكاب جرائم.


 
 

وبحسب الوثائق، اتهمهم توفان بالانتماء إلى جماعة إرهابية، وأرسلت الوثائق إلى أنقرة من قبل رفعت كوكسال، الذي كان سفير تركيا في طاجيكستان بين عامي 2016 و 2020.

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