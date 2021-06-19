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عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

السبت 19/يونيو/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قام الأمن التونسي الخاص بتأمين ملعب رادس في تونس،  بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس.

 

جاء إلقاء القنابل على الجماهير، من أجل السيطرة علي شغب جماهير الترجي التونسي في مدرجات الملعب وذلك قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

 

وشهدت مدرجات الملعب شغب كبير من جماهير الترجي التي توافدت علي ملعب المباراة باعداد فاقت الخمس آلاف مشجع كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قبل انطلاق المباراة.

 

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي الرياضي التونسي، بعد قليل على ملعب حمادي العقربي في رادس بتونس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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