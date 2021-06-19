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عاجل.. تشكيل قمة ألمانيا والبرتغال في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

السبت 19/يونيو/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره منتخب ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.

وجاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ماتياس جينتر - ماتس هوميلس - أنطونيو روديجير.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - إلكاي جوندوجان - توني كروس - روبين جوسينز.

خط الهجوم: سيرج جنابري - كاي هافيرتز - توماس مولر.

بينما جاء تشكيل البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، بيبي، روبن دياش، رافائيل جيريرو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو، دانيلو بيريرا، برونو فيرنانديز.

يستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره منتخب ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.

وجاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ماتياس جينتر - ماتس هوميلس - أنطونيو روديجير.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - إلكاي جوندوجان - توني كروس - روبين جوسينز.

خط الهجوم: سيرج جنابري - كاي هافيرتز - توماس مولر.

بينما جاء تشكيل البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، بيبي، روبن دياش، رافائيل جيريرو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو، دانيلو بيريرا، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو.

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رونالدو بطولة كأس الأمم الأوروبية ألمانيا (يورو 2020)

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