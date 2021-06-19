عاجل.. تشكيل قمة ألمانيا والبرتغال في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره منتخب ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.





وجاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي:





حراسة المرمى: مانويل نوير.





خط الدفاع: ماتياس جينتر - ماتس هوميلس - أنطونيو روديجير.





خط الوسط: جوشوا كيميتش - إلكاي جوندوجان - توني كروس - روبين جوسينز.





خط الهجوم: سيرج جنابري - كاي هافيرتز - توماس مولر.





بينما جاء تشكيل البرتغال كالتالي:





حراسة المرمى: روي باتريسيو.





خط الدفاع: نيلسون سيميدو، بيبي، روبن دياش، رافائيل جيريرو.





خط الوسط: ويليام كارفاليو، دانيلو بيريرا، برونو فيرنانديز.





يستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره منتخب ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.





وجاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي:





حراسة المرمى: مانويل نوير.





خط الدفاع: ماتياس جينتر - ماتس هوميلس - أنطونيو روديجير.





خط الوسط: جوشوا كيميتش - إلكاي جوندوجان - توني كروس - روبين جوسينز.





خط الهجوم: سيرج جنابري - كاي هافيرتز - توماس مولر.





بينما جاء تشكيل البرتغال كالتالي:





حراسة المرمى: روي باتريسيو.





خط الدفاع: نيلسون سيميدو، بيبي، روبن دياش، رافائيل جيريرو.





خط الوسط: ويليام كارفاليو، دانيلو بيريرا، برونو فيرنانديز.





خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو.



