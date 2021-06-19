Advertisements

الرجاء المغربي يختتم تدريباته قبل مواجهة بيراميدز

السبت 19/يونيو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements

 

 

اختتم فريق نادي الرجاء المغربي تدريباته مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي الرئيسي استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.

 

ويستضيف بيراميدز نظيره المغربي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في حين تجرى مباراة الإياب في التاسعة من مساء يوم ٢٧ يونيو الجاري على مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

 

وخاض الفريق مرانه لمدة ساعة على الملعب الرئيسي للدفاع الجوي، وشهد العديد من التجهيزات للمواجهة الهامة الصعبة، من خلال تدريبات بدنية وتقسيمة بطول الملعب، وفرض المدرب السرية التامة على اللقاء بعدما سمح بوجود الإعلام لمدة ١٥ دقيقة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي.

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- لاعبو الأهلي يغادرون الملعب بسبب تعرضهم للاختناق

منذ 35 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب محمد رمضان.. مذكرة بمجلس الشيوخ لاستدعاء وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين

منذ ساعة و نصف

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأييد حبس أحمد فلوكس لاتهامه بسب رجل أعمال

منذ حوالي 3 ساعات

التشكيل الرسمي للترجي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي يغادر ملعب المباراة

منذ أقل من نصف ساعة

اجتماع عاجل لاتخاذ قرار بشأن مباراة الأهلي والترجي

منذ 9 دقائق

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد المانيا في يورو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 م

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

05:51 م

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

عاجل- لاعبو الأهلي يغادرون الملعب بسبب تعرضهم للاختناق

05:34 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

01:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة