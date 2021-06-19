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عاجل- لاعبو الأهلي يغادرون الملعب بسبب تعرضهم للاختناق

السبت 19/يونيو/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي ومحمد الصو
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لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غادروا ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي فى المدرجات بعد دقائق من عمليات الإحماء.


ويبحث الجهاز الطبي للفريق عن حلول لعلاج عمليات الاختناق التي أصابت اللاعبين لعدم التأثير عليهم فى المباراة.


ويلتقي الأهلي نظيره الترجي التونسي فى السادسة مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهائي دوري أبطال إفريقيا لاعبو الأهلي يغادرون الملعب بسبب تعرضهم في الأهلي السيل

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