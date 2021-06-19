Advertisements

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا لوزير البترول بشأن الغاز الطبيعي

السبت 19/يونيو/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول وخطط التوسع في استخدام طاقة الغاز الطبيعي، سواء للوحدات السكنية أو الاستخدام الصناعي والإنتاجي، وكذلك لوسائل النقل.

وقد وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، والتوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، وتسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض أبرز محاور استراتيجية الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال وضع خطة تتضمن إجراءات حالية وطويلة الأمد بهدف تطوير منظومة توفير وتداول المنتجات البترولية.

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- لاعبو الأهلي يغادرون الملعب بسبب تعرضهم للاختناق

منذ 33 دقيقة

عاجل.. تأييد حبس أحمد فلوكس لاتهامه بسب رجل أعمال

منذ حوالي 3 ساعات

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي يغادر ملعب المباراة

منذ ثلث ساعة

اجتماع عاجل لاتخاذ قرار بشأن مباراة الأهلي والترجي

منذ 7 دقائق

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد المانيا في يورو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب محمد رمضان.. مذكرة بمجلس الشيوخ لاستدعاء وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 18 ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ربع ساعة

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

التشكيل الرسمي للترجي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 م

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

05:51 م

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

عاجل- لاعبو الأهلي يغادرون الملعب بسبب تعرضهم للاختناق

05:34 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

01:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة