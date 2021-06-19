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الأمن التونسي يدفع بقوات إضافية للسيطرة على الشغب الجماهيري

السبت 19/يونيو/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام الأمن التونسي بالدفع بقوات إضافية للسيطرة على الشغب الجماهيري في ملعب حمادي ‏العقربي برادس قبل مباراة الأهلي والترجي.‏

وغادر طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي بقيادة فيكتور جوميز ملعب حمادي ‏العقربي برادس منذ قليل، بسبب عدم قدرته على أداء عمليات الإحماء نظرًا لانتشار الغاز ‏المسيل.‏

كما غادر لاعبو الأهلي ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم ‏على التنفس بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع، للسيطرة على شغب ‏جماهير نادي الترجي في المدرجات بعد دقائق من عمليات الإحماء.‏

ويبحث الجهاز الطبي للفريق عن حلول لإزالة عمليات الاختناق التي أصابت اللاعبين لعدم ‏التأثير عليهم في المباراة.‏

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لأهلي ضد الترجي السيل الاهلي

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