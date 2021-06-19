الأمن التونسي يدفع بقوات إضافية للسيطرة على الشغب الجماهيري

قام الأمن التونسي بالدفع بقوات إضافية للسيطرة على الشغب الجماهيري في ملعب حمادي ‏العقربي برادس قبل مباراة الأهلي والترجي.‏





وغادر طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي بقيادة فيكتور جوميز ملعب حمادي ‏العقربي برادس منذ قليل، بسبب عدم قدرته على أداء عمليات الإحماء نظرًا لانتشار الغاز ‏المسيل.‏





كما غادر لاعبو الأهلي ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم ‏على التنفس بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع، للسيطرة على شغب ‏جماهير نادي الترجي في المدرجات بعد دقائق من عمليات الإحماء.‏





ويبحث الجهاز الطبي للفريق عن حلول لإزالة عمليات الاختناق التي أصابت اللاعبين لعدم ‏التأثير عليهم في المباراة.‏