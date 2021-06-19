التحقيق في حريق هائل بمخزن أخشاب في عرب المعادي

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم السبت، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق هائل شب داخل مخزن أخشاب، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الحريق للوقوف علي ملابساته والتأكد من عدم وجود شبه جنائية من عدمه.





وكشفت تحقيقات النيابة أن المخزن يوجد فوقه عقار مكون من 11 طابق، وقد نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل انتقاله للعقار وباقي المجاورات.



وافادت التحقيقات أن النيران التهمت محتويات المخزن بالكامل وأنه يقع في منطقة عرب المعادي.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة مفادة نشوب حريق داخل مخزن للاخشاب بمنطقة المعادي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة وتم محاصرة النيران وإخمادها، دون وقوع إصابات.