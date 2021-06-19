إنطلاق سباق رالى مصر للدراجات البخارية بوادي الريان بالفيوم

أنطلق اليوم السبت، بصحراء وادى الريان بمركز يوسف الصديق بالفيوم سباق رالى مصر للدراجات النارية الذى يقام فى مرحلته الثانية والنهائية، تحت رعاية الدكتور أحمد الإنصارى، محافظ الفيوم، والدكتورأشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وبأشراف الدكتورة منى عثمان وكيلة الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم.



شهد السباق منافسات قوية بين المتسابقين الـ 25 بينهم 4 فتيات المشاركين فى السباق الذى يشرف عليه الأتحاد المصرى لرياضة الدراجات النارية والذى حضر عنه ابراهيم فريد المدير التنفيذى للأتحاد.



ويهدف السباق إلى اختيار الفريق القومي الأول لرياضة الدراجات النارية في مصر.



وقام الدكتور أحمد جمعة، معاون وزير الشباب والرياضة نائبا عن وزير الشباب والرياضة والدكتورة منى عثمان وكيلة مديرية الشباب والرياضة بالفيوم نائبة عن محافظ الفيوم بتسليم الدروع والكئوس على المتسابقين الفائزين فى السباق



أشاد إبراهيم فريد المدير التنفيذي للإتحاد المصري للدراجات النارية ورئيس اللجنة المنظمة بالتنظيم الجيد للسباق، مؤكدا انه لايقل أهمية بالسباقات الدولية للدراجات النارية، وتقديره وشكره الى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، والدكتور عادل رضوان رئيس لرعايتهم لهذا السباق.



وقالت الدكتورة منى عثمان وكيلة الشباب والرياضة بالفيوم: بأن السباق يعتبر جذب سياحى لزيارة المناطق الاثرية والسياحية التى تتمتع بها محافظة الفيوم امام دول العالم، والذى أكد اليوم الأمن والأمان الذان تنعما به مصرنا الغالية تحت ريادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السياسى.



كما حضر السباق وساهم فى التنظيم اسامه الجيزاوي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم،وأسامه عيد مديرادارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم، وفرج سمير مدير الادارة الشبابية بمركز يوسف الصديق.

