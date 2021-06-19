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عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

السبت 19/يونيو/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تتجه النية لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لتأجيل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضد الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويجري مراقب المباراة مشاورات مع كاف، من أجل تأجيل اللقاء لمدة ساعة واحدة، وتقام في السابعة مساءً بدلًا من السادسة، بسبب الأحداث التي يشهدها الملعب.

وجاء ذلك بعد مسارعة لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مغادرة ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس.

وأطلق التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي فى المدرجات بعد دقائق من عمليات الإحماء.

كما غادر طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي بقيادة فيكتور جوميز، ملعب حمادي ‏العقربي برادس منذ قليل، بسبب عدم قدرته على أداء عمليات الإحماء نظرًا لانتشار الغاز ‏المسيل.‏

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي الرياضي التونسي، بعد قليل على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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