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رئيس نادي الترجي ينزل لأرض الملعب للسيطرة على شغب الجماهير

السبت 19/يونيو/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قام حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي، على النزول إلى أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، للسيطرة على شغب جماهير الترجي التونسي في مدرجات ملعب المباراة.

وغادر لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم ملعب المباراة، بسبب تعرض الجميع للاختناق نتيجة لإطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب المباراة، للسيطرة على شغب جماهير الترجي قبل المباراة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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