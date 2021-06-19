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تعرف على تشكيل الأهلي في مواجهة الترجي بدوري الأبطال اليوم

السبت 19/يونيو/2021 - 05:54 م
الأهلي والترجي
الأهلي والترجي
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يلتقي النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي مساء اليوم السبت، الموافق الـ19 من يونيو 2021، في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي والترجي

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الـ7 بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس.

مفاجاءات تشكيل الأهلي والترجي

ومن جانبه، كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي، والتي لم تشهد أية مفاجاءات.

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي والترجي

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مباراة الترجي بالشناوي في حراسة المرمى أمامه الرباعي أكرم توفيق وبانون وأسرف وعلي معلول، وبالوسط ديانج وفتحي والسولية، أمامهم طاهر وضريف وصلاح محسن.

بدلاء الأهلي في مواجهة الترجي

وفضل موسيماني الإبقاء عى مجموعة من اللاعبين على دكة البدلاء وهم علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان.


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