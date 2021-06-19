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أستاذ أوبئة: جميع لقاحات كورونا ناجحة وفعالة لكل المتغيرات الموجودة عالميًا حتى الآن (لإيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 05:57 م
رقية جمال
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن إصابات كورونا شهدت زيادة في الأعداد بنسبة 53% على مستوى العالمي، ومعظم الإصابات ناتجة عن متحور كورونا الهندي "دلتا"، موضحًا أنه كلما زاد انتشار فيروس كورونا، وترك العالم بدون لقاحات كافية للناس، فلن يظل التحور ثابت في مكانه، وهذا التخوف موجود لدي جميع المنظمات الدولية.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه حتى الآن المتحور لا يقاوم لقاحات كورونا، والتخوف من تغير هذا المتحور بالدول الإفريقية التي تعدد اللقاحات فيها أقل من 1% من عدد السكان، ليصبح خارج اللقاحات ويصل لمرحلة من التغير تجعله مقاوم للقاحات.

وأكد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنه حتى الآن جميع اللقاحات ناجعة وفعالة لجميع المتغيرات الموجودة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المتغير "دلتا" وصل من الهند لإنجلترا ولمعظم البلاد، وأصبح المتغير رقم واحد الآن، والعالم ليس في منأى عنه، موضحًا أن أعراض المتغير "دلتا" حتى الآن هن نفس أعراض كورونا، ولكن نتيجة الانتشار الكبير للفيروس أصبح الأعراض التي كانت نادرة في الموجات السابقة أصبحت أكثر، حيث أصبح هناك أعراض بإصابات جلدية أو أعراض بالجهاز الهضمي والعصبي، مع نفس أعراض الموجات الأولى والثانية والثالثة.

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