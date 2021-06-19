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دوري أبطال إفريقيا| رئيس الترجي يحاول السيطرة على شغب جماهير ناديه

السبت 19/يونيو/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
علي نبوي ومحمد الصو
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حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي، حرص على النزول إلى أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، للسيطرة على شغب جماهير الترجي التونسي في مدرجات ملعب المباراة.

 

وغادر لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم ملعب المباراة، بسبب تعرض الجميع للاختناق نتيجة لإطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب المباراة، للسيطرة على شغب جماهير الترجي قبل المباراة.

 

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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