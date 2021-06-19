عاجل- حالات إغماء بين جماهير الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

شهدت مدرجات ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس تعرض عدد كبير من الجماهير لحالات إغماء، بعد قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير الترجي.





وسقطت بعض الجماهير من المدرجات، كما تعرض العديد منهم للإغماء، بسبب تعرضهم للاختناق، وعدم قدرتهم على التنفس بسبب الغاز المسيل للدموع.





وكانت قوات الأمن التونسية قد قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي في المدرجات.





ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.







