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عاجل.. تأجيل مباراة الأهلي والترجي لمدة 30 دقيقة

السبت 19/يونيو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن مراسل قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن تأجيل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضد الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

 

وجاء ذلك بعدما أجرى مراقب المباراة مشاورات مع كاف، من أجل تأجيل اللقاء بسبب الأحداث التي يشهدها الملعب المستضيف للقاء، حيث تم تأجيله 30 دقيقة.

 

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سارعوا في مغادرة ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس.

 

وأطلق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي فى المدرجات بعد دقائق من عمليات الإحماء.

 

كما غادر طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي بقيادة فيكتور جوميز، ملعب حمادي ‏العقربي برادس منذ قليل، بسبب عدم قدرته على أداء عمليات الإحماء نظرًا لانتشار الغاز ‏المسيل.‏

 

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي الرياضي التونسي، بعد قليل على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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