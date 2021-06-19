تفاصيل حملات مكبرة بشوارع وميادين الدقهلية



ففى مركز ومدينة الجمالية قال هشام ابو المكارم رئيس المركز أنه تم متابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة والقمامة بنطاق المدينة والوحدات القروية التابعة بقرى المحلاوي وميت مرجا وإسكندرية الجديدة وتم مسح جانبي الطرق وتم رفع المخلفات إلى نقطة التجميع، كما تم متابعة أعمال التشجير وتقليم وتهذيب الأشجار بطريق البحر وتم متابعة البدء في تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطة القطار بميت مرجا كما نفذت فرق صيانة الكهرباء إصلاح وصيانة خلايا المدينة وعزبة المسرب وعزبة خفاجي والجمعية الزراعية وبالطرق المؤدية لها..



السنبلاوين



وفي مركز السنبلاوين قال متولى عبد العال رئيس المركز أنه تم متابعة النظافة ورفع القمامة والتراكمات من الأتربة بشوارع المدينة وتفريغ صناديق القمامة بكافة المناطق، كما تم متابعة أعمال صيانة الكشافات وصيانة الأعمدة الكهربية بطريق السنبلاوين - المنصورة وشارع المعاهدة وطريق السنبلاوين - كفر صقر وعزبة وهبة، كما تم متابعة فريق العمل الميداني لتقليم وتهذيب الأشجار بطريق السنبلاوين حرصا على سلامة المارة والمواطنين.

نبروه

وفي مركز نبروه قال الدكتور رضا قويطه رئيس المركز أنه تم متابعة أعمال رفع القمامة بشوارع المدينة ونقل الكميات المرفوعة إلى المقلب العمومي كما تم متابعة أعمال تبطين ترعة نشا وكذلك أعمال تركيب الإنترلوك لمدرسة نبروه الإعدادية بنات بالمشاركة المجتمعية.



الكردي



وفي مدينة الكردي قال العميد محمد هجرس رئيس المدينة أنه تم متابعة أعمال الصيانة بالحدائق العامة حيث تم رفع كفاءة حديقة أبو النصر لزراعة الأشجار بها كما تم متابعة أعمال تهذيب الأشجار بمنطقة العلاج الشامل بالمدينة وتم متابعة أعمال رفع المخلفات والقمامة بمجزر المدينة والمناطق المحيطة..



طلخا



وفي مدينة طلخا قال محمد أمين رئيس المركز أنه تم رفع كفاءة الإنارة العامة بشارع الشهيد صلاح مصطفى وتقسيم بهاء وتغير الخلايا التالفة وشد الأسلاك وكذا تم صيانة مواتير ري المسطحات الخضراء بنطاق المركز..



ميت سلسيل

وفي مركز ومدينة ميت سلسيل قال السيد عبد السلام رئيس المركز أنه تم رفع كفاءة الإنارة العامة بقري ميت سلسيل حيث تم تنفيذ صيانة خط الإنارة بعزبة الشعيرة وتركيب كشافات، كما تم متابعة أعمال إستكمال الحزام الخرساني على البلدورات الوسطى بالطريق الزاعي بطول واحد كيلو ورذلك لرفع كفاء الطريق، كما تم متابعة أعمال قطاع الحدائق والبساتين بالطرق العامة وري الأشجار المثمرة بنطاق المدينة علي جانبية ميت سلسيل المغطاه وأمام موقف الجوابر وتم متابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بالشوارع والميادين ورفع نواتج تطهير ترعة الجوابر.



وأكد المحافظ على استمرار متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء ومتابعه النشاط اليومى لاعمال متابعه المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمه وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.





تاتي الحملات فى إطار خطة محافظة الدقهلية التى أقرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء والقرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.



تشهد محافظة الدقهلية حملات مكثفة لتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة.تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الوحدات المحلية التي تتم من خلال فرق النظافة والصيانة والتجميل والكهرباءالجمالية