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الانتهاء من تجهيزات تقنية الفار لمباراة بيراميدز والرجاء

السبت 19/يونيو/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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انتهى نادي بيراميدز بالتنسيق مع مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من التجهيزات الخاصة بتشغيل تقنية الفار في ملعب الدفاع الجوي، للعمل بها في مباراة بيراميدز والرجاء المغربي بذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف بيراميدز نظيره المغربي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في حين تجرى مباراة الإياب في التاسعة من مساء يوم ٢٧ يونيو الجاري على مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

وقرر الاتحاد الأفريقي العمل بتقنية الفار بداية من تصف نهائي بطولتي الكونفدرالية ودوري الأبطال، حيث ستتولى الشركة القائمة على التقنية في الدوري المصري، العمل على تشغيل التقنية في ذهاب نصف النهائي غدا.

وعاين طاقم الحكام الأمور الخاصة بتقنية الفار صباح اليوم للتأكد من عملها بالصورة الأكمل وتم بالفعل الاطمئنان على جاهزية التقنية للعمل خلال المواجهة الهامة.

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